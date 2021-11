Navo waarschuwt Moskou: ‘Nog 40.000 troepen achter de hand’

,,Die verlenen we politieke en praktische steun in de vorm van training, capaciteitsopbouw en materiaal.” En het is natuurlijk niet voor niks, zo onderstreepte Stoltenberg, dat de Navo na de Russische annexatie van de Krim en militaire steun aan separatisten in Oost-Oekraïne strijdgroepen legerde in Polen en de drie Baltische landen en ze haar presentie op en rond de Zwarte en Baltische Zee fors opvoerde met marineschepen en vliegtuigen. ,,Maar verdediging van onze bondgenoten is en blijft onze primaire opdracht.”