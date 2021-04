Navo-topman eist terugtrekking Russische troepen bij Oekraïne

Doden en gewonden door twee schietpar­tij­en in VS

9 april In de Verenigde Staten hebben twee schietpartijen plaatsgevonden die meerdere mensen het leven hebben gekost. Een voormalige profspeler uit het American football richtte woensdag in Rock Hill in de staat South Carolina een bloedbad aan en in een meubelzaak in Texas opende donderdag een werknemer het vuur.