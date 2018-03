NAVO stuurt zeven Russische diplomaten weg

Gisteren besloten de VS, Canada en een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland, om Russische diplomaten uit te zetten. Meer dan 25 NAVO-lidstaten en -bondgenoten hebben inmiddels in totaal ruim 140 Russische diplomaten uitgezet.



De Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) sprak over een uitzonderlijke internationale reactie. Hij noemde het de ,,grootste collectieve uitwijzing van Russische inlichtingenofficieren ooit''. Zelf had Londen al eerder besloten tot de uitwijzing van 23 Russische diplomaten.



Rusland heeft op zijn beurt Washington ervan beschuldigd andere landen onder druk te zetten om massaal diplomaten uit te zetten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat er nog maar weinig onafhankelijke landen over zijn in Europa. ,,Als een of twee diplomaten worden uitgezet uit een land, dat ondertussen verontschuldigingen in ons oor fluistert, weten we zeker dat dit het gevolg is van kolossale druk, kolossale chantage, wat jammer genoeg nu het belangrijkste middel van de VS op internationaal gebied is'', citeert de BBC.