Navo stuurt extra troepen naar Kosovo na zware rellen en gewonde militairen

De Navo stuurt extra troepen naar het onrustige Kosovo. Zeker dertig vredesmilitairen van het bondgenootschap raakten maandag gewond bij botsingen tussen Servische Kosovaren en de politie in het noorden van het land.

De Navo stuurt wegens de onlusten zevenhonderd militairen van een reserve-eenheid die bedoeld is voor de Westelijke Balkan naar Kosovo, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die eenheid van de Operationele Reservetroepen (ORF) staat altijd klaar om binnen zeven dagen te worden ingezet.

Nog een extra Navo-bataljon heeft volgens de Navo-chef de opdracht gekregen om zich op legering in Kosovo voor te bereiden. Die eenheid moet zorgen dat ze zo nodig binnen een week kan worden ingezet. Een bataljon telt doorgaans enkele honderden militairen.

De maatregelen worden uit voorzorg genomen, zegt Stoltenberg. Met de extra troepen blijft de Navo volgens hem in staat om de vrede te bewaren. Het bondgenootschap blijft zich onpartijdig opstellen, zoals door de Verenigde Naties is gevraagd.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Rellen in Zvecan. © AFP

Gewonde soldaten

De Noorse secretaris-generaal veroordeelt het geweld van relschoppers in het noorden van het land tegen de vredesmilitairen ‘krachtig’. In de stas Zvecan eisten Servische demonstranten maandag dat net gekozen etnisch Albanese burgemeesters werden afgezet. Ze probeerden het gemeentegebouw binnen te dringen, waarbij het tot zware rellen kwam. Daarbij raakten zeker dertig soldaten, afkomstig uit Italië en Hongarije, gewond. Ze hebben onder meer botbreuken opgelopen en brandwonden door zelfgemaakte explosieven.

De demonstranten zouden de etnisch Albanese burgemeesters niet als hun vertegenwoordigers erkennen. De Serviërs in Kosovo hadden de verkiezingen van vorige maand in de noordelijke steden geboycot. Daardoor kregen etnische Albanezen de controle over de lokale raden, ondanks een minuscule opkomst van nog geen 3,5 procent van het electoraat.

Volgens de Servische president Aleksandar Vucic raakten 52 demonstranten gewond bij de botsing met de politie. Ook dinsdag was het onrustig in het Zvecan. Servische demonstranten blijven zich verzamelen bij het stadhuis. De Kosovaarse politie is aanwezig met zeker drie gepantserde voertuigen.

Onafhankelijk

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië in 1999, waar Servië en Kosovo onderdeel van uitmaakten, is het altijd onrustig geweest in de regio. Vredestroepen van de Navo zijn sinds die tijd aanwezig om de rust te bewaren.

Kosovo riep de onafhankelijkheid van Servië uit in 2008. Een groot deel van de Servische gemeenschap in Kosovo ontkent die onafhankelijkheid, en vindt dat Kosovo bij Servië hoort.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP