Navo sluit de rijen: ‘Geen concessies aan Rusland, risico op gewapend conflict blijft’

De Navo blijft ernstig rekening houden met een gewapend conflict met Rusland, ook al gaan ze komende woensdag voor het eerst in 2,5 jaar weer met elkaar praten. Het bondgenootschap gaat dat gesprek welgemoed in, maar zal geen concessies doen.

Navo-topman Jens Stoltenberg zei dat vanmiddag na afloop van een ingelast overleg per video met de dertig Navo-ministers van Buitenlandse Zaken. Het gesprek volgende week is belangrijk, omdat Moskou uitnodigingen van de Navo om te praten al sinds de zomer van 2019 onbeantwoord heeft gelaten. Nu willen de Russen plotseling wél praten. Garanties voor een oplossing biedt dat niet. ,,Diplomatie kan falen”, aldus Stoltenberg.

De onverminderd grote dreiging van een gewapend conflict baseert hij op de voortgaande Russische troepenopbouw langs de grens met Oekraïne, de steeds fellere Russische retoriek en eerdere agressie tegen buurlanden, met name Oekraïne en Georgië. ,,Rusland stuurt nog steeds artillerie, gewapende eenheden en strijdgroepen naar de Oekraïense grens”, aldus Stoltenberg. In combinatie met zijn eerdere acties en dreigementen boezemt dat weinig vertrouwen in, aldus de Navo-baas.

Het bondgenootschap wil in het gesprek ‘luisteren naar de Russische zorgen’, maar zonder concessies. Rusland eist garanties dat Oekraïne nooit Navo-lid kan worden en wil het land terug onder zijn eigen invloedssfeer. De Navo weigert dat.

,,Elk land kiest zijn eigen weg”, aldus Stoltenberg. ,,Eerdere Navo-uitbreidingen hebben in Europa voor stabiliteit en democratie gezorgd. Rusland stelt het voor alsof wij landen de Navo intrekken. Maar het zijn steeds besluiten geweest, in alle onafhankelijkheid, van die landen zelf.”

Een stabiel en democratisch Oekraïne is geen bedreiging voor Rusland, voegde hij eraan toe. Eerder deze week liet ook EU-buitenlandchef Josep Borrell al weten dat van een terugkeer naar de oude invloedssferen van kort na de Tweede Wereldoorlog geen sprake kan zijn: ,,We gaan niet terug naar Jalta.”

Het overleg vanmiddag was zeker ook bedoeld om te voorkomen dat de Verenigde Staten Europa niet of maar zijdelings betrekken bij het overleg met Rusland. ,,Amerika is heel duidelijk geweest: er wordt niet over Europese veiligheid gesproken zonder Europa aan tafel”, aldus Stoltenberg. Hij voegde eraan toe dat de Navo dertig leden telt, ’28 Europese en twee Noord-Amerikaanse’, en prees zich gelukkig dat de Amerikaanse regering de Navo voortdurend consulteert, ‘ook over bilaterale gesprekken met Rusland’.

Zorgen over een te zwaar Amerikaans accent in de gesprekken waren blijkbaar eerder op de dag ook al aan de orde geweest in een ontmoeting, in Parijs, tussen de Europese Commissie en de Franse regering, die dit halfjaar het EU-voorzitterschap waarneemt. Ook president Macron en Commissievoorzitter Von der Leyen verzekerden na afloop dat de veiligheid van Europa een honderd procent Europese aangelegenheid is.

