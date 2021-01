Navalny onthult in video geheim paleis van Poetin

Onthutsende video Navalny schiet met scherp ondanks gevangen­schap: alle pijlen op Poetin

7:15 Lef kun je de zondag in Rusland gearresteerde Aleksej Navalny niet ontzeggen. Nog maar net terug in Rusland, gaat hij al achter de allerhoogste aan: Vladimir Poetin. In een nieuwe film toont hij de extravagante rijkdom van de Russische president. Wat drijft de dissident om er zo met gestrekt been in te gaan?