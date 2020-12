Navalny mogelijk tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld

De penitentiaire dienst FSIN in Moskou dreigt de voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar die Navalny eind december 2014 voorwaardelijk kreeg opgelegd, om te zetten in een effectieve termijn. De dienst doet dat omdat Navalny zich niet voor dinsdagochtend 09.00 uur heeft gemeld voor zijn reguliere registratie. Daartoe is hij vanwege zijn voorwaardelijke veroordeling verplicht.

Navalny is nu in Duitsland waar hij sinds zijn vergiftiging in augustus revalideert. Opmerkelijk is dat de FSIN in het bericht over Navalny op haar website verwijst naar een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet van 22 december. Daarin staat het verloop van Navalny’s behandeling beschreven. Daarmee geven de autoriteiten de vergiftiging dus toe, stelt Navalny, iets wat ze tot dusverre altijd hebben geweigerd. ,,Op officieel niveau erkent de staat de vergiftiging. Waar is de strafzaak (tegen de daders, red.)?’’, aldus Navalny.