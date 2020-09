Navalny deelt foto uit ziekenhuis: Ik kan weer zelf ademen

Celstraf voor vier mensen vanwege 39 doden in Britse koel­truck

8:30 Vier mensen moeten in Vietnam de gevangenis in vanwege de dood van 39 mensen in een Britse koeltruck. De veroordeelden zijn tussen de 26 en 36 jaar oud en hebben straffen gekregen variërend van 3,5 jaar tot 7,5 jaar gevangenisstraf.