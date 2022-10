Nationale rouw na halloweendrama Seoel: 153 doden door verdrukking, ruim 350 vermisten

Met videoHet dodental van de dramatisch verlopen halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel loopt verder op. Zeker 153 mensen kwamen zaterdag om het leven toen een enorme menigte in het uitgaansgebied Itaewon verdrukt raakte in een smalle straat. Er geen meldingen van Nederlandse slachtoffers.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. ,,In het centrum van Seoel heeft een tragedie plaatsgevonden, een ramp die nooit had mogen plaatsvinden’’, zo zei hij in een verklaring. ,,De overheid zal de oorzaak van het drama rigoureus onderzoeken, zodat een soortgelijk ongeval zich in de toekomst niet meer zal voordoen.’’

Zeker 82 mensen raakten gewond, van wie 19 zeer ernstig, zo meldt persbureau Yonhap. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook 22 buitenlanders, uit China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Iran en Oezbekistan.

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen meldingen binnengekomen over Nederlanders die om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt. Ook zijn er geen hulpvragen geweest van Nederlanders in Zuid-Korea, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Duwen en trekken

Zaterdag rond 22.20 uur lokale tijd verzamelden zich zo'n 100.000 mensen in de wijk voor een groot halloweenfeest. Veel van hen kwamen met de metro, die recht onder de uitgaansstraat stopt. In een nauw straatje bij het Hamilton-hotel kwam de menigte in de verdrukking. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, klaagden mensen eerder op de avond al over enorme drukte. Op een geven moment brak paniek uit, waardoor mensen begonnen te duwen en trekken. In het smalle straatje buitelden mensen over elkaar heen.

Bij de hulpdiensten kwamen in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan, met zeker 1700 hulpverleners. Zij hadden grote moeite om de zwaargewonde en dode feestgangers uit de menigte te krijgen.

Tientallen mensen werden in de straten van Itaewon gereanimeerd, terwijl vele anderen naar nabijgelegen ziekenhuizen zijn gebracht. Op video's van geschokte feestgangers is te zien hoe vele mensen naast elkaar worden gereanimeerd of worden opgegeven. Andere beelden tonen tientallen lichamen onder kleden of hotelhanddoeken.

Vermisten

De politie heeft zeker 355 meldingen gekregen over personen die vermist worden na het drama. Familieleden zijn wanhopig naar hen op zoek in ziekenhuizen. Een van hen is de 55-jarige Ahn. Haar dochter Kim Da-bin (19), ging naar Itaewon voor een laatste date met haar vriend, die zich voor de militaire dienst moest melden. ,,Ze zei: ‘Mam, geef me wat geld!’en ging toen naar buiten’’, vertelt ze tegen persbureau Yonhap.

De vriend belde haar rond middernacht in tranen om te zeggen dat Kim dood was. ,,Ze had meer dan een uur onder de mensenmenigte gelegen‘’', vertelt Ahn. ,,Haar vriend had geprobeerd haar eruit te trekken, maar dat was niet gelukt. Ik ben hierheen gesneld nadat ik zijn telefoontje had gekregen, maar ik heb geen bevestiging gekregen. Ik blijf gewoon zoeken.’’

Eerste keer halloween sinds corona

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoel. Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.

Tientallen doden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Voor tientallen anderen is geen plek. Zeker 46 lichamen hebben een tijdje op straat gelegen en zijn daarna naar sporthallen gebracht. Daar kunnen hulpdiensten hen identificeren, zegt Choi Seong-beom van de brandweerafdeling van Yongsan.

Mensen in de stad hebben een sms van de overheid gekregen, met de vraag om de omgeving te mijden en naar huis te gaan.

Dergelijke verdrukkingen gebeuren vaker

Het gebeurt vaker dat mensen om het leven komen omdat ze elkaar verdrukken. Deze maand gebeurde het nog in Indonesië, waar 125 omkwamen in een voetbalstadion. In 2015 raakten tijdens de hadj in Saudi-Arabië duizenden mensen verdrukt. 863 mensen raakten gewond en 717 pelgrims overleefden het niet. In 1990 vond in Mekka een nog ernstigere verdrukking plaats: 1426 mensen kwamen toen om in de heilige stad.

Dichter bij huis staat de Love Parade in Duisburg bij veel mensen nog in het geheugen. Tijdens het techno-feest in verdrukten honderden mensen elkaar in een tunnel. 19 mensen kwamen om, 342 raakten gewond.

