Nasleep duikbootrel: ‘Fransen zeggen ontmoeting met Britse defensieminister af’

video/update Burger­vlucht Spa­ceX-ra­ket succesvol in baan om aarde

16 september Een ruimtevaartuig met vier burgers aan boord is in de nacht van woensdag op donderdag om 02.02 uur (Nederlandse tijd) volgens planning gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Nog geen kwartier later bevond de raket zich in een baan om de aarde. Het is voor het eerst dat een raket met alleen burgers aan boord naar de ruimte vertrokken is.