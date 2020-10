Nasa-sonde verliest deeltjes van asteroïde in de ruimte

Ruige ruimterots dreigt NASA's plannen in het honderd te sturen

20 maart NASA's plannen om stof en grint van een asteroïde te scheppen en mee terug te nemen naar de aarde hebben een flinke knauw opgelopen. De verwachting was dat ruimtekei Bennu open plekken had waar kon worden gegraven, maar de praktijk is anders. Het oppervlak van Bennu is bezaaid met grote brokken steen.