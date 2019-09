NASA: geen spoor van 'gecrashte' maanlander

Ook de foto's die het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA heeft vrijgegeven, verschaffen niet echt meer duidelijkheid. Volgens NASA heeft het betrokken team de lander tot nu toe niet kunnen lokaliseren of fotograferen. ,,Het was schemer toen het landingsgebied werd gefotografeerd en daarom bedekten grote schaduwen een groot deel van het terrein; het is mogelijk dat de Vikram-lander verborgen ligt in een schaduw." De satelliet van NASA zal in oktober nogmaals langsvliegen, als er meer licht is, en opnieuw foto's nemen.