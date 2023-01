NASA-chef voelt hete adem van China in zijn nek: ‘Ruimterace wordt komende twee jaar beslist’

Volgens de NASA-chef zijn beide grootmachten verwikkeld in een race om wie het eerst opnieuw mensen op de maan kan zetten, die in de twee komende jaren beslist zal worden, zegt hij in een interview met Politico. ,,Het is een feit: we zitten in een ruimterace’’, aldus de voormalige senator en astronaut uit Florida in het interview.

,,En we moeten oppassen dat zij niet onder het mom van wetenschappelijk onderzoek voet aan de grond krijgen op de maan. Want het is niet uitgesloten dat ze dan zeggen: ‘Blijf buiten, dit is ons territorium.’” Nelson maakt de vergelijking met de Zuid-Chinese Zee, waar het Chinese leger bases heeft gevestigd op betwiste eilanden.

Razendsnelle vooruitgang

Het Chinese ruimtevaartprogramma boekt razendsnel vooruitgang. In november opende China een eigen ruimtestation. China landde ook al meermaals op de maan en stuurde een robotachtig ruimtevaartuig met camera naar Mars. Tegen het einde van dit decennium wil Beijing taikonauten, een term die soms wordt gebruikt voor Chinese ruimtevaarders, op de maan zetten.

De VS willen al eind 2025 weer mensen op de maan zetten, wat voor het laatst gebeurde in 1972. Maar de minste vertraging in de ontwikkeling van nieuwe technologie zou kunnen betekenen dat China voorop gaat lopen, een schrikbeeld voor de VS. Afgelopen november slaagde NASA erin het nieuwe Amerikaanse ruimteschip Orion onbemand om de maan te sturen. Dat moet later de bemande missie gaan vervoeren.

Nelson is naar eigen zeggen optimistisch dat in 2024 een bemande missie om de maan kan vliegen, en het jaar erna opnieuw Amerikanen voet zullen zetten op het maanoppervlak. Toch hangt het ook af van onder meer het private ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat de landingscapsule vervaardigt. ,,China heeft de afgelopen tien jaar enorm veel succes en vooruitgang geboekt’’, zegt Nelson. ,,Hun datum voor de maanlanding wordt ook steeds vervroegd.’’