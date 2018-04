Nachtje in cabine in strijd voor luxe parkings voor truckers

,,Of ik lekker geslapen heb? Uitstekend, dank je!” CDA-Europarlementariër Wim van de Camp klinkt monter na zijn eerste nacht ooit in een truckerscabine. De stunt past in zijn strijd om voor honderdduizenden truckers over heel Europa beveiligde en afgesloten parkings in te richten met goede sanitaire voorzieningen en restauratie op loopafstand.

De restauratie, maandagavond laat, is in het geval van de CDA’er een frietje stoofvlees met een klein flesje rood, ofwel de typisch lokale kost, want de luxeparking van zijn keuze ligt bij Kalken, aan de E17 vlakbij Gent. ,,Ik wil hier niks mee bewijzen, ik wil het gewoon eens meemaken”, aldus Van de Camp vanachter zijn bord.



Zijn plannen om truckers die onderweg zijn in de weekends weer in hun vrachtwagencabine te laten slapen, maar dan wel op luxe parkings, stuiten op groot verzet bij de vakbeweging. Die vindt de Franse en Duitse overheid aan haar zijde, en sinds begin dit jaar deelt ook Nederland hoge boetes uit voor het wild parkeren.



,,Wat de vakbeweging dan wel wil is me niet helemaal duidelijk. Truckers kunnen niet altijd naar huis, ze in een hotel stoppen wordt veel te duur en bovendien is er vaak een verzekeringsprobleem met de vrachtwagen of de vracht. Kijk: supersociaal is alle truckers in een hotel stoppen, maar hoe betaal je dat? En superasociaal is wat ik kort geleden langs de A4 bij Peulwijk-West (tussen Den Haag en Rotterdam – red.) nog weer zag: 20 truckers op een parking zonder voorzieningen, die poepen in de bosjes en zich nergens kunnen wassen. Niks regelen is een uitnodiging om de illegaliteit in te duiken. Dan is mijn plan voor afgesloten, goed geoutilleerde parkeerplaatsen een mooie tussenoplossing.”

Stalen draaipoort

Kalken is in de ogen van Van de Camp een voorbeeldparking. Een dubbele omheining met nog een waterpartij ertussen houdt kwaadwillenden – dieven of illegalen op zoek naar een gratis enkeltje VK – op afstand. Bij de trucks kom je enkel door een stalen draaipoort, te openen met een streepjescode.

Van de Camp trekt aandacht met zijn stunt, een Engelstalige videoploeg loopt mee naar de splinternieuwe Scania die voor de CDA’er klaar staat. ,,Er zijn geen beperkingen om te filmen”, zegt een begeleider van de International Road Transport Union gul.

Maar dat gaat Van de Camp, net ter hoogte van de douches, wat ver: ,,I am not going to show my tattoo!” Een striptease even later in de cabine blijft de internationale pers ook bespaard, Van de Camp weigert zelfs in beeld te gaan liggen. Het rode Total hesje op zijn krijtstreep staat hem beeldig.

Het aankleden vanmorgen was geen probleem, Van de Camp enthousiast: ,,Weet je dat je in zo’n cabine gewoon kunt stáán?” Het gepriegel om met een papiertje met streepjescode door de uit stalen pijpen opgetrokken draaipoort te komen is nog wel een verbeterpuntje. Van de Camp: ,,Ik zat er vanmorgen ook weer vast, maar het is een trucje, liet een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur me zien. Je moet er gewoon heel snel doorheen lopen.”

Dat gaat Van de Camp met zijn voorstellen niet lukken, al groeit na een gezonde nacht de hoop op succes. ,,Het beweegt in de Raad. Lidstaten als Frankrijk en Duitsland komen mijn kant uit.”

Maar eerst moet Van de Camp zich nog van een meerderheid in het Parlement verzekeren: eind volgende maand in de transportcommissie, de maand daarna in de plenaire vergadering. Kalken wijst Europa de weg.