Nachtelijke zoektocht naar loslopende leeuwin door 320 Duitse agenten: ‘We zitten in een spannende fase’

‘Spannende fase’

Donderdagavond deed de politie opnieuw een melding dat de leeuwin zou zijn gezien in een stuk bos in Kleinmachnov. ,,We zitten in een spannende fase, hij is net gezien’’, meldde de politie aan verschillende lokale media. Toch werd ook daar de zoekactie na enkele uren weer afgebroken. 220 agenten in Berlijn en 100 agenten in Brandenburg maken zich nu op voor het zoeken naar de leeuwin in het donker: ,,We volgen elke tip op.’’ Bij de zoektocht maken ze onder meer gebruik van enkele nachtkijkers.