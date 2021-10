Naakte Nederlander (54) zet Italiaans stadje dagenlang compleet op stelten, opname in psychiatrie

Milos knipt alle elektri­sche kabels kapot in zijn huurhuis: ‘Ik ben gezond in mijn hoofd’

14 oktober BREDA/TILBURG - Jazeker heeft Milos K. (46) een psychiater, bevestigt de verdachte op de vraag van de politierechter in Breda. ,,Mijn psychiater was meneer Karadzic. Hij is op dit moment aangehouden.” Of hij verwijst naar de oud-president van de Bosnische Serviërs is niet helemaal zeker, maar het lijkt er wel op. K. laat weten ook de ontwerper van de Europese vlag te zijn, parlementslid en hij werkt nog steeds voor de NASA. ,,Ik ben gezond in mijn hoofd. Ik ben teleurgesteld hoe ik hier word behandeld.”