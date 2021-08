Na wangedrag opgestapte gouverneur Cuomo dient pensioenaanvraag in

video Schooljaar VS nauwelijks van start of er is alweer een leerling (13) doodgescho­ten

15 augustus Het nieuwe schooljaar in de Verenigde Staten is nog geen week oud als het grootste district van New Mexico alweer is opgeschrikt door een schietpartij. Afgelopen vrijdag, pas de derde lesdag op de Washington Middle School in Albuquerque, werd de 13-jarige leerling Bennie Hargrove doodgeschoten. De verdachte, eveneens een 13-jarige leerling van de school, is opgepakt en zit in voorlopige hechtenis.