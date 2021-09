Na twee weken haalt Vlaams koppel loterijprijs op van 21 miljoen euro: ‘We waren op vakantie’

Na twee weken heeft de Belgische EuroMillions-winnaar dan toch van zich laten horen. Het gaat om een Vlaams koppel dat op vakantie was. Een oproep via de media deed bij hen uiteindelijk een belletje rinkelen. De twee zijn nu ruim 21 miljoen euro rijker.

De Belgen waren eind augustus één van de drie winnaars van de Europese loterij die de juiste combinatie van 5, 13, 17, 32 en 43 en de winnende sterren 2 en 10 raadde. Daardoor werd de jackpot van 63.644.284 euro gedeeld. Winnaars krijgen 20 weken de tijd om zich te melden, dus ze waren wel nog ruim op tijd. ,,Omdat we nog enkele dagen genoten van wat vakantie hadden we de uitslag niet meteen gecontroleerd”, zeggen ze in een verklaring.

Gedetailleerde informatie wordt niet vrijgegeven om de privacy van het winnende koppel te beschermen. ,,We hebben nog niet meteen plannen met deze prachtige som geld”, stelt de man. ,,We moeten nog even bekomen van de shock en nemen even de tijd om alles te laten bezinken. We hopen in alle discretie te kunnen genieten van wat volgt.”

Sinds de start van EuroMillions in 2004 - dat wordt gespeeld in negen Europese landen - hebben in totaal al 35 Belgen de jackpot gewonnen. Het gebeurt dus gemiddeld twee keer per jaar.

