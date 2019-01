Na tien jaar wordt er weer gebouwd aan vakantieparadijs voor de rijken

USB-stick op graf van vermoorde jonge vrouw (22) uit Maastricht

15:59 Op het graf van de 22-jarige vrouw uit Maastricht die in juli omkwam in een villa in Hilversum is een usb-stick gevonden. In een tekst op die stick waarschuwt een anoniem persoon dat Kelvin M., die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, onmogelijk uit noodweer kan hebben gehandeld zoals M. beweert.