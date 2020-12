Na strenge lockdown danst Australië weer: ‘Mensen genieten van hun vrijheid’

Na bijna tien jaar burgeroor­log is Syrië eigenlijk weer terug bij af

14 december Nadat het kalifaat van IS in rook opging, verdween de Syrische burgeroorlog van de Westerse voorpagina’s. Maar de oorlog duurt er tot op de dag van vandaag voort. ,,Het land ligt in puin, dat vluchtelingen vanuit Europa massaal terug kunnen keren, is een illusie”, zag journaliste Fernande van Tets, die een jaar in het land woonde.