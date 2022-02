Na Rayan in Marokko: 9-jarige Haidar vast in waterput in Afghanistan

Er is een team aanwezig met een ambulance, zuurstof en andere noodzakelijke dingen om het kind te redden, laat Abdullah Azzam, secretaris van de Afghaanse vicepremier Abdul Ghani Baradar weten.



De gezondheid van Haidar zou goed zijn en hij vraagt soms om voedsel en water. Met graafmachines worden er grote greppels gegraven om zo toegang te kunnen krijgen tot de put.



Hoe de jongen in de uitgedroogde waterput is gevallen is op dit moment niet duidelijk. Op beelden die via sociale media verspreid worden is de jongen in een blauwe trui te zien terwijl hij op zo’n tien meter diepte geklemd zit in de put. Hij kan zijn armen en bovenlichaam zichtbaar bewegen. Op de bodem van de put is een lamp geplaatst. De camera werd via een koord naar de bodem van de put gebracht.