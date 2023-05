Na Peruaanse cel wacht Joran van der Sloot zo goed als zeker Amerikaanse hechtenis

Man krijgt 14 jaar cel voor bestorming Capitool, hoogste straf tot nu toe

Een man uit de Amerikaanse staat Pennsylvania is door de rechter veroordeeld tot 14 jaar cel voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Dit is de hoogste straf tot nu toe voor een beklaagde die terechtstaat voor de bestorming van het Amerikaanse overheidsgebouw, schrijft CNN.