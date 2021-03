Na maanden van politiegeweld is het verzet tegen president Loekasjenko uitgedoofd

In twintig uur tijd werden zes vrouwen in Turkije gedood door hun (ex-)part­ner

24 maart In twintig uur tijd werden er zes vrouwen in Turkije om het leven gebracht door hun (ex-)partner. Actievoerders grijpen de moorden aan om te benadrukken waarom het een slechte zaak is dat Turkije het verdrag tegen vrouwengeweld heeft opgezegd. Prominenten in Nederland spreken zich nu via sociale media uit om aandacht te vragen voor de situatie van vrouwen in het land.