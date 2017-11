Na Londen en NS wordt ook metro New York genderneutraal

Jonge scout (12) overleden na aanrijding en val van brug

6:41 Bij een dramatisch ongeval gistermiddag in het Waalse Pecq is een jongen van 12 jaar omgekomen. Het slachtoffer werd op een brug door een wagen geschept en in de rivier Schelde geslingerd. De jongen maakte deel uit van een voorbijwandelende scoutsgroep.