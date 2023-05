Na harde video van Wagner-baas, de bevestiging: Amerikaanse Special Forces-veteraan gedood in Bachmoet door Russisch ‘spervuur’

met videoEen voormalige Special Forces-soldaat van het Amerikaanse leger is omgekomen in de Oekraïense stad Bachmoet. Dat is bevestigd aan CNN. Veteraan Nicholas Maimer bevond zich in een gebouw in Bachmoet dat deels in elkaar stortte nadat het bestookt werd door Russisch artillerievuur. Eerder deelde Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in een propagandavideo beelden van de dode Amerikaan.

Video: Wagner-baas toont lichaam en papieren van omgekomen Amerikaanse veteraan in Oekraïne

Het overlijden van Nicholas - Nick - Maimer wordt aan CNN bevestigd door een andere Amerikaan actief in Oekraïne, de gepensioneerde luitenant-kolonel Perry Blackburn. Hij is de oprichter van de humanitaire ngo AFGFree, waar Maimer mee samenwerkte in Oekraïne. De twee waren vrienden.

Hoe Maimer juist is omgekomen, is onduidelijk. Strijdende Oekraïners die bij hem waren, geloven dat hij ofwel dodelijk is vast komen te zitten in het ineengezakte gebouw of al omkwam door het “spervuur” aan Russisch artillerie dat op het gebouw werd afgevuurd, aldus Blackburn. “Ze zaten op hun posities toen ze zwaar beschoten werden en het gebouw begon in te storten”, zegt nog een andere Amerikaan bij CNN. “De meeste Amerikanen en Oekraïners die aanwezig waren konden ontsnappen. Maar Nick helaas niet.”

Volledig scherm Luchtbeeld boven gebombardeerde gebouwen in de felbevochten Oekraïense stad Bachmoet. Beeld van 26 april. © AP

Wagner-baas: “We zullen hem teruggeven aan de VS”

De bevestiging van de dood van Nicholas Maimer komt er nadat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin dinsdag in een video het lichaam van een dode Amerikaan claimde te tonen. Op de beelden is te zien hoe Prigozjin samen met Wagner-huurlingen het gebouw in Bachmoet binnengaat. Prigozjin toont onder meer het lichaam van Maimer en bladert door de papieren van het slachtoffer.

“We zullen hem teruggeven aan de Verenigde Staten", aldus de Wagner-baas in de video, die gedeeld werd op Telegram. “We zullen hem in een doodskist leggen en hem met respect bedekken met de Amerikaanse vlag, want hij stierf niet in zijn bed als opa maar tijdens de oorlog, en hoogstwaarschijnlijk stierf hij een waardige dood, toch?” Een strijder vertelt in de video dat de man aan het terugschieten was voor hij stierf. “Hij vocht terug, hij stierf tijdens de strijd. We zullen zijn documenten morgen overdragen en alles inpakken, toch?”

Volledig scherm In de Wagnervideo worden naast het lichaam van de Amerikaan ook zijn papieren getoond. © Twitter / CNN / @albafella1/@Khokholsland

Prigozjin en zijn Wagner Groep posten geregeld gruwelijke beelden van de strijd in Oekraïne voor propagandadoeleinden. Daarbij wordt vaak authentiek beeldmateriaal gemixt met propagandaclaims. CNN zegt de authenticiteit van wat in deze video getoond wordt niet te kunnen verifiëren. De familie van Maimer heeft ook nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

Wel bevestigde een nonkel dat het getoonde lichaam wel degelijk dat van Nicholas Maimer is. “Mijn neef was naar Oekraïne gegaan als een humanitair persoon, die goed probeerde te doen voor deze wereld”, zegt Paul Maimer. “De familie wil niets liever dan hem naar huis krijgen om hem hier een deftige begrafenis te geven.” De oom vindt dat de Amerikaan het verdient op een Amerikaans kerkhof voor veteranen te liggen. “Hij was misschien niet voor ons land aan het vechten, maar hij was aan het vechten voor de juiste redenen.” Over de video van Prigozjin zegt hij: “Het verbaast me niet dat ze dit doen, maar het maakt me boos en verdrietig”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jaar in Oekraïne

Nicholas Maimer arriveerde in de lente van 2022 in Oekraïne. In een post die hij zelf op Facebook schreef op 25 mei, zei hij dat hij op dat moment zo’n drie weken in het door de Russen binnengevallen land was. Hij gaf aan dat hij aanvankelijk bij de Mozart Group was aangesloten - een groep van westerse vrijwilligers in Oekraïne - maar dat hij die banden had geknipt omdat zij volgens hem “onprofessioneel” waren en er niet in slaagden “basisveiligheid en dat soort dingen” te verzekeren.

Maimer schreef dat hij zich vervolgens bij de AFGFree-groep van Blackburn had gevoegd. Blackburn is overigens hierboven te zien op een foto voor een artikel dat ‘The New York Times’ schreef over die groep. In de foto hieronder is Nicholas Maimer te zien met senator James Risch van Idaho.

Volledig scherm Nicholas Maimer op een foto met de Amerikaanse senatoe James Risch. © Sen. James Risch

Humanitaire hulp, trainingen voor Oekraïners

AFGFree is een vrijwilligersgroep van Amerikaanse Special Forces-veteranen en burgers die zich bezighouden met het uitvoeren van onder meer evacuatieoperaties en humanitaire hulp, klinkt het op de Facebookpagina van de organisatie. Blackburn bevestigt aan CNN: “We zijn in de eerste plaats gefocust op het verlenen van humanitaire hulp, eerder dan zelf de wapens op te nemen en deel te zijn van de gevechten”. Het gaat onder meer om het evacueren van burgers uit felbevochten gebieden en hulp bieden bij het bezorgen van zaken als eten, medicijnen en uniformen aan de strijdende troepen.

Quote Hij had een groot hart, hij was een geweldige kerel. En hij had echt het gevoel dat hij Oekraïne moest helpen in deze strijd.

De ervaren veteranen in de groep zetten zich ook specifiek in voor het trainen van Oekraïense strijders. Ook Maimer. “Hopelijk kunnen we levens redden door deze mensen hier wat goede training te geven”, aldus de Amerikaan in zijn Facebookpost vorig jaar.

“Hij geloofde echt dat wat hij deed het juiste was om te doen”, aldus nog Blackburn. “Hij had een groot hart, hij was een geweldige kerel. En hij had echt het gevoel dat hij Oekraïne moest helpen in deze strijd.” Hij bevestigt dat er gesprekken lopen over het terugkrijgen van de stoffelijke resten van Maimer naar de Oekraïense troepen, om hem vervolgens aan zijn familie in de VS over te dragen. De gepensioneerde luitenant-kolonel weerlegt nog de “desinformatie” van de Russen over Nicholas: “Nick was een humanitair in hart en nieren”, beklemtoont hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.