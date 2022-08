Na half jaar oorlog is niks in Oekraïne meer zoals het was, net als in de rest van de wereld

Wiens graan men eet...

Het was natuurlijk al een beetje duidelijk geworden door de coronacrisis. Globalisering (de verbondenheid van economieën over heel de wereld) heeft voor veel mensen meer welvaart gebracht, maar als het systeem verstoord raakt, zorgt het onmiddellijk voor de nodige ellende. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat China door fabriekssluitingen geen werkzame stoffen voor medicijnen meer kon leveren aan India, waardoor grote medicijnproducenten daar veel minder paracetamol of antibiotica konden maken, waardoor er tekorten ontstonden in Europa en de VS.