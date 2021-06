Na 18 jaar nieuw middel tegen Alzheimer goedgekeurd

Spil fipronil­schan­daal moet jaar brommen en miljoenen aan schadever­goe­ding betalen

4 juni De spil van de zogenoemde fipronilcrisis van vier jaar geleden in Nederland en België moet minstens een jaar de gevangenis in. De Belg Patrick R. moet ook miljoenen euro’s aan schadevergoeding betalen, oordeelt de rechtbank in Antwerpen. Hij was de leverancier van onder meer het Nederlandse ChickFriend, dat kippenboeren een giftig ‘wondermiddel’ tegen bloedluis leverde.