Na 17 jaar onderhandelen eindelijk akkoord VN-landen over bescherming oceanen

Lidstaten van de Verenigde Naties hebben na 17 jaar onderhandelen de tekst vastgesteld van een overeenkomst over het behoud van de biodiversiteit in oceanen. Het High Seas-akkoord moet de internationale wateren, zo’n twee derde van het oceaanoppervlak, beschermen.

,,Het schip heeft de kust bereikt”, zei voorzitter Rena Lee van de VN-conferentie zaterdagavond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York onder applaus van afgevaardigden. De tekst van het akkoord, waarover de afgevaardigden het na twee weken intensief overleg over eens raakten, kan volgens haar niet meer ‘significant’ worden gewijzigd. ,,Er komt geen hervatting of inhoudelijke discussie meer”, zei Lee tegen de onderhandelaars. De overeenkomst zal worden geformaliseerd zodra ze is beoordeeld door juridische experts en is vertaald in de zes officiële talen van de Verenigde Naties, zei Lee.

Zo’n 60 procent van de oceanen die niet onder de exclusieve economische zone van een land vallen omdat ze meer dan 370 kilometer verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde kust, geldt als ‘volle zee’. Ongeveer één procent van deze internationale wateren wordt momenteel beschermd door internationale overeenkomsten. Het akkoord moet daar verandering in brengen en wordt gezien als essentieel om het in december afgesproken doel te halen om in 2030 dertig procent van de werelds land en oceanen te beschermen.

China en Rusland

Volgens diplomaten stonden met name China en Rusland erop dat de beslissing over welke delen van de volle zee als beschermd gebied moeten worden aangemerkt ‘bij unanieme meerderheid van stemmen’ genomen moesten worden. In dat geval had één enkel land elke beslissing kunnen blokkeren. Dat is nu blijkbaar omzeild. Bronnen uit diplomatieke kringen meldden zaterdagnacht dat de beschermde gebieden al met een driekwart meerderheid van de lidstaten vastgelegd zouden kunnen worden.

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst. Eerder deze week kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljoen euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.

Bedreigingen

Milieugroeperingen dringen aan op een betere bescherming van de oceanen van de wereld in het licht van bedreigingen door de opwarming van de aarde, vervuiling en overbevissing. De oceanen produceren de helft van de zuurstof in de atmosfeer van de aarde en absorberen een aanzienlijk deel van de koolstofdioxide die wordt uitgestoten door menselijke activiteiten.