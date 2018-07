Na 17 jaar nog een slachtoffer van 9/11 geïdentificeerd

Zoon burgemees­ter Parijs zwemt als jongste Fransman Kanaal over

21:14 Apetrots is ze, burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. Haar zoon Arthur (16) zwom als jongste Fransman ooit Het Kanaal over. De tiener wist de 51,3 kilometer gisteren te bedwingen in 9 uur en 47 minuten.