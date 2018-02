Mysterieuze schat van de Mont Blanc: eerlijke vinder claimt zijn deel van de 250.000 euro

De klimmer, die anoniem wil blijven, beklom in 2013 de Boissongletsjer van de Mont Blanc. Tijdens zijn tocht stuit hij op een metalen kist. In de kist zitten 49 zakjes met het opschrift 'Made in India'. In de zakjes zitten smaragden, saffieren en robijnen.

De schat wordt in verband gebracht met twee vliegtuigongevallen. Op 3 november 1950 stortte de Malabar Princess, een toestel van Air India, neer in dat gebied. Zestien jaar later, op 24 januari 1966, crashte een Boeing 707 van dezelfde luchtvaartmaatschappij in het gebied. Beiden waren Indische toestellen, wat de opschriften op de zakjes kan verklaren. De eerlijke vinder bracht de kist naar de politie in Albertville, Frankrijk, een actie waar hij uitgebreid voor geprezen werd.

Recht op vindersloon

De Franse autoriteiten verklaarden dat zij er alles aan zouden doen om de rechtmatige eigenaar van de schat te vinden, maar dat lijkt tot nu toe zonder succes.

Door het uitblijven van een rechtmatige eigenaar weet de eerlijke vinder niet of hij aanspraak kan maken op zijn vindersloon. De Franse wet is daar echter heel duidelijk over. Als de wettelijke eigenaar niet binnen de twee jaar gevonden is, wordt de vondst verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het grondgebied waar ze werd gevonden. In dit geval dus de eerlijke bergbeklimmer en de Franse staat.

