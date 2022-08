Mysterieuze dood van uit Nederland verkast stel in Ghana: ‘Eten was volgens onze ouders een vloek’

Het Ghanese echtpaar dat zeven jaar geleden vanuit Nederland terugkeerde naar hun vaderland en eind juli dood werd aangetroffen in hun huurappartement in Kumasi, stierf mogelijk een zelfverkozen hongerdood.

Hun jongste zoon (11) vertelde Ghanese media dat zijn broer (13) en hij om religieuze redenen niet meer aten. ‘Onze ouders zeiden dat eten een vloek was. Dat komt omdat ze zich ergens zorgen over maakten’, verklaarde hij in een interview met de nieuwssite Citi News. ‘Als je de vloek uit het eten wilt halen, moet je eerst bidden en dan eten.’

Politieagenten vonden de twee tieners op 27 juli bewusteloos in de ouderlijke slaapkamer nadat buren hadden geklaagd over stankoverlast. ‘We zaten opgesloten en er was al dagenlang geen eten meer in huis, waardoor we verzwakten. De politie bracht mijn broer en mij naar het ziekenhuis en mijn vader en moeder naar een ander ziekenhuis.’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Vader Samuel Jackson (48) was dood aangetroffen op het toilet in de badkamer. Zijn vrouw Ernestina lag dood in de slaapkamer. Haar lichaam was in een deken gewikkeld met daarbovenop pakken ijs. Desondanks verkeerde het stoffelijke overschot in staat van ontbinding. De doodsoorzaak van de twee is nog niet bekend, maar onderzoek wees wel uit dat de vrouw eerder is gestorven dan haar man, die haar lichaam met ijs had geprobeerd te conserveren.

Ernstig uitgedroogd en vermagerd

Volgens medisch-directeur Mensah Manye van de Abuakwa-kliniek waren beide zoons ernstig uitgedroogd en erg zwak. ,,De politie vertelde me dat de kinderen al een paar maanden bij hun ouders op de kamer waren opgesloten. Ze waren erg mager geworden. Alleen hun uitstekende botten waren zichtbaar. Dat illustreert de mate van gewichtsverlies. Ze konden niet praten of lopen en verloren veel vocht. Wij, mijn team en ik, hebben hard gewerkt om ze weer bij kennis te brengen’’, zei hij tegen nieuwszender Joy News.

De toestand van de twee kinderen is volgens hem inmiddels stabiel. Ze krijgen fysiotherapie en psychotherapie om weer volledig fit te worden. Volgens een verslaggever van Citi News die het ziekenhuis bezocht, was de oudste zoon zwaar getraumatiseerd en kon hij niet goed praten. ,,Hun moeder was naar alle waarschijnlijkheid al ongeveer een maand dood, hun vader ongeveer een week of twee.’’

Familieleden van Ernestina Jackson vertelden Citi News dat ze geschokt waren door het nieuws over haar dood omdat ze niet wisten dat zij en haar gezin al zeven jaar terug waren in Ghana. ,,Na hun huwelijk vertrokken ze naar Nederland, waardoor we op een gegeven moment het contact verloren’’, zei een nicht.

Niet gewelddadig

Volgens de verhuurder van het appartement had het stel nauwelijks contact met de andere huurders in het pand en evenmin met omwonenden, maar waren het wel aardige mensen. ,,Ze groetten vriendelijk als ze dat nodig achtten en hebben op geen enkel moment blijk gegeven van gewelddadige neigingen. Ik ben geschokt omdat ik ze kende”, zei ze tegen de nieuwssite.

Buren, die geen contact met het gezin hadden, vertelden de politie dat ze de Jacksons voor het laatst ‘ergens in mei’ hadden gezien bij terugkeer van een uitstapje. ‘Ze parkeerden hun niet-geregistreerde Ford Expedition SUV en gingen hun appartement binnen’, luidde het.

Volledig scherm Ernestina Jackson en haar echtgenoot Samuel. © Videostill YouTube