Mustafa (34) belt geëmotioneerde familie na redding na 11 dagen: ‘Nooit gedacht dat hij nog leefde’

Turkije,,God heeft me voor de tweede keer mijn zoon gegeven’’, verzucht een zeer geëmotioneerde vader in de Turkse regio Hatay. Na bijna elf volledige dagen sinds de aardbevingen in Turkije en Syrië is de 34-jarige Mustafa Avci onder het puin vandaan gehaald. Verzwakt maar in leven belt hij vlak daarna zijn familie, die het nauwelijks kan geloven.

Mustafa leek de enige van de familie die de aardbeving niet had overleefd. Hij kwam onder het puin te liggen van een privéziekenhuis, waar zijn vrouw even voor de ramp beviel van een gezonde baby. De ruimte waarin zij waren bleef gespaard, maar Mustafa was net een luchtje scheppen in een andere kamer toen de boel begon te schudden, beschrijft zijn broer Kadir tegen het Turkse persbureau Anadolu. Dat deel stortte in.

,,We hadden de hoop al volledig opgegeven. We hoopten dat we hem zouden vinden, zodat we op zijn minst een graf voor hem konden graven", aldus Kadir, die dagenlang bij de ingestorte resten waakte. ,,Totdat ze ons riepen. Ik heb heel vaak om bevestiging gevraagd, maar het was waar. Godzijdank, we zijn heel erg blij.”

Hallucinaties of dromen

Ook reddingswerkers konden het amper geloven toen ze na al die dagen nog geluiden hoorden onder de brokstukken. Avci zat er samen met de 26-jarige Mehmet Sakiroglu, die eveneens nog leefde. Reddingswerkers probeerden Sakiroglu aan de praat te houden, die nog maar net bij was.

,,Ik werd wakker, daarna gaven ze me wat te eten. Vervolgens viel ik weer in slaap. Toen ik wakker werd, had ik weer honger’’, vertelt Sakiroglu over het moment dat hij onder het puin vandaan werd gehaald. Reddingswerkers verklaarden achteraf dat ze helemaal geen voedsel voor hem hadden, maar dat hij waarschijnlijk hallucineerde of droomde van eten. Zo'n 261 uur na de eerste beving, vorige week maandagochtend, werden de twee naar het ziekenhuis gereden.

De redding van de twee mannen is ook in Turkije groot nieuws. Zelfs minister van Volksgezondheid Koca ging bij ze op bezoek. Hij is ook degene die op social media de emotionele beelden deelde van Avci die zijn familie spreekt. ,,Hij belde het eerste telefoonnummer dat hij zich kon herinneren. We zijn erg blij om onze broer Mustafa zo te zien”, schrijft hij erbij.

De man is dan nog maar net aangekomen in het ziekenhuis, waar hij een warmtedeken en nekbrace heeft gekregen. Wie Avci precies aan de lijn heeft is niet bekendgemaakt, maar de opluchting bij de vrouw aan de andere kant van de lijn is enorm. Ook voor mensen die geen Turks spreken is de emotie voelbaar. ,,Alles is goed. We wachten allemaal op je’’, zegt ze. Als Avci laat weten dat hij het ook goed maakt, barst de vrouw in tranen uit.

,,Ze hebben mijn zoon teruggegeven”, zei Avci's vader later dankbaar in een statement dat via het ziekenhuis naar buiten is gebracht. ,,Moge God de mensen die hieraan hebben bijgedragen duizenden, miljoenen keren bedanken. Nadat ik de ingestorte resten zag, had ik nooit gedacht dat mijn zoon daar levend uit zou komen. Ik was voorbereid op het ergste, dit is echt een wonder.”

Meer ‘wonderen’

Zoals dit ‘wonder’ zijn er nog meer, na meer dan tien dagen na de verwoestende aardbeving. Elders in de provincie Hatay werd een 12-jarige jongen na 260 uur bevrijd. Drie uur eerder werd in Kahramanmaras een 42-jarige vrouw onder het puin vandaan gehaald.

Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De kans dat zij nog in leven zijn is al dagen behoorlijk klein, en hoewel reddingen als deze familieleden hoop geven, worden de kansen met het uur nog kleiner. In Turkije zijn inmiddels meer dan 38.000 doden geborgen.

