Muitende militairen Mali arresteren president en premier

Aantal besmettin­gen in Antwerpen daalt, voor het eerst tijdens tweede golf goed nieuws voor België

17 augustus ANTWERPEN - In België is het aantal besmettingen met het coronavirus voor het eerst sinds de intrede van de tweede golf gedaald. Dat er minder positieve testen zijn, is een gevolg van afnemende cijfers in Antwerpen. Dat constateert gezondheidsinstituut Sciensano.