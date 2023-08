Moskou sluit vliegvelden uit angst voor drones

Dinsdagochtend werden vluchten van en naar de drie grootste luchthavens van Moskou geschrapt, aldus het Russische persbureau TASS. Het ging om de drie internationale vliegvelden Vnukovo, Sheremetyevo en Domodedovo. De laatste twee hervatten de vluchten weer, Vnukovo bleef gesloten.

Voor het opschorten van de vluchten is geen verklaring gegeven. Rusland meldde in de nacht van maandag op dinsdag wel Oekraïense drone-aanvallen, ook in Moskou. Volgens de burgemeester van Moskou heeft het Russische luchtafweergeschut twee drones neergehaald in de omgeving van de stad.

Luchtruim afgesloten

Maandag werd in het lichtruim op alle hoogtes om 6,25 uur (5,25 uur Nederlanse tijd) het plan Kovjór (‘tapijt’) in werking gezet. Dat gebeurt wanneer onbekende of gevaarlijke objecten in de lucht worden gesignaleerd.

Vliegtuigen die op weg waren naar de luchthavens van de hoofdstad, werden omgeleid naar vliegvelden in Nizjni Novgorod, Sint-Petersburg, Jaroslavl, Kazan, Samara en zelfs naar Minsk (Belarus).

Ook volgens FlightRadar bleek, dat van de luchthavens toestellen opstegen noch landden gisteren. De luchthavens Vnoekovo en Domodedovo bevestigden de beperking van het vliegverkeer, maar de redenen werden niet bekendgemaakt.

Volgens het Russische ministerie van Defensie is ‘een van de Oekraïense drones’ maandag uitgeschakeld door ‘jamming’; het verstoren van signalen die de drone aanstuurt. ,,De drone verloor de controle en stortte neer in de buurt van het dorp Pokrovskoje, in het Roezski-district. Er vielen geen slachtoffers’’, aldus het ministerie.

Stopgezet

Later meldde het ministerie de vernietiging van een tweede drone, die de luchtafweer zou hebben neergeschoten in het Istra-district van de regio Moskou. ,,Een man werd in het ziekenhuis opgenomen en een vrouw weigerde in het ziekenhuis te worden opgenomen. Evenzo werden ramen van drie huizen verbrijzeld’’, meldde de gouverneur van de regio Moskou, Andrej Vorobjov op Telegram. Margarita Simonjan, de hoofdredacteur van de Russische staatszender RT, zei dat het puin van de drone die in Istrië was neergehaald ‘in een straat naast de onze viel’.

In totaal liepen ’s ochtends veertig vluchten van en naar Moskou vertraging op. Ook werden de treinen van de internationale luchthaven Vnoekovo naar Moskou stopgezet.

Stad en regio Moskou worden de laatste weken voortdurend geteisterd door inkomende drones, waarschijnlijk uit Oekraïne. Maar Kyiv heeft als vaste gewoonte de aanvallen te erkennen noch te ontkennen.

Brokstukken

Vanwege de drone-aanvallen werden de vier hoofdstedelijke luchthavens vrijdag ook al tijdelijk stilgelegd. ’s Ochtends vloog een drone richting het zakencentrum Moskva Siti (‘Moskou city’), waar hij volgens het ministerie van Defensie werd neergeschoten door de luchtafweer. De brokstukken vielen op een paviljoen van het Expocentrum, waarvan een buitenmuur instortte.

Zondag werd ook bekend dat afgelopen zaterdag een militair vliegveld in de regio Novgorod door een drone is aangevallen. Het incident werd gemeld door de persdienst van het Russische ministerie van Defensie. Die verklaarde dat er lichte schade was en dat niemand gewond raakte. Zondag al publiceerde het Telegram-kanaal Sirena lezersfoto’s van een brandende Russische supersonische strategische bommenwerper Toe-22M3. Dergelijke bommenwerpers zijn gestationeerd op het Soltsy-vliegveld bij Veliki Novgorod, stelt Sirena.

Het vliegveld van Soltsy ligt op 700 kilometer van de grens met Oekraïne. Het is daarmee een van de verste doelen in Rusland die de drones hebben bereikt, mochten ze werkelijk uit Oekraïne zijn afgeschoten.