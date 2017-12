Moordenaar van Duitse pomphouder bekent: Wilde altijd al iemand doden

De gewelddadige wijze waarop Christ om het leven is gebracht, verklaart het spoor van bloed dat in zijn huis is gevonden. De Duitse politie maakte de bizarre details vanmiddag bekend. Het Star-tankstation ligt pal aan de grens en dagelijks komen er tientallen Nederlanders tanken. Een 25-jarige verdachte die voor de moord is aangehouden, heeft zijn daad in geuren en kleuren bekend, zo blijkt uit het relaas van de politie. De man, een inwoner van Kleef, zit zonder werk. Mede daarom heeft hij Christs huis overhoop gehaald, op zoek naar geld. Uit de woning zijn duizenden euro's verdwenen.

Afspraak met moordenaar

De pomphouder had afgelopen donderdag afgesproken met de man die hem later van het leven beroofde. De chatgesprekken leidden tot een afspraak op het busstation in Emmerik, vanwaar ze naar het huis van Christ reden. De ochtend erna werd hij door zijn stiefzoon dood in huis gevonden.



Toen Christs zoon de woning binnenkwam, waren er bloedsporen en de benedenverdieping stond onder water. Daarop belde hij de politie, die Christ dood aantrof. Zaterdag was de Duitse recherche in en rondom het huis bezig met een onderzoek.



Het uitgebreide onderzoek leidde vandaag tot aanhouding van de verdachte. De man is geen onbekende van de politie. Hij is in het verleden meermaals opgepakt voor mishandeling. De Duitse politie kwam de man op het spoor via chat-berichten op de telefoon van het slachtoffer.