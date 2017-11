Moordenaar peuter Jamie Bulger weer opgepakt voor bezit kinderporno

De geruchtmakende moord op Jamie Bulger is nog steeds een nationaal trauma in Engeland. Het jongetje werd op 12 januari 1993 door Jon Venables en zijn schoolvriendje Robert Thompson ontvoerd in een winkelcentrum in Liverpool. Op dat moment stond Jamies moeder bij een slagerij op haar beurt te wachten. De twee namen de peuter mee naar een afgelegen spoorbaan, martelden het jongetje en brachten hem om het leven. Jamie werd twee dagen later gevonden en de destijds minderjarige Venables en Thomson werden tot hun 18de in een inrichting geplaatst. In 2001 kwamen ze vrij, kregen een nieuwe identiteit en moesten zich, onder streng toezicht van de politie en justitie, netjes gedragen.



Venables overtrad in 2010 de voorwaarden die aan zijn vrijlating waren gesteld. Hij bleek op zijn computer zeker honderd foto's te hebben van schokkende kindermishandelingen. Vervolgens zat Venables tot 2013 in de gevangenis en kreeg hij een tweede nieuwe identiteit. Dat ging in eerste instantie goed, maar recent werd hij toch weer aangehouden voor het in bezit hebben van kinderporno.



Volgens Denise Fergus, de moeder van Jamie Bulger, moet justitie in Engeland Venables nu toch echt voor eens en altijd opsluiten. Wanneer de man moet voorkomen is nog onduidelijk, maar hoe dan ook meldt justitie nu al dat zijn anonimiteit gewaarborgd zal blijven. Onder meer omdat de nieuwe strafzaak formeel niets te maken heeft met de moord op Bulger.