Moordenaar Maëlys (9) geeft toe dat hij militair gedood heeft

De moordenaar bleef lange tijd ontkennen dat hij contact had met Noyer. Op 5 februari biechtte hij dan toch op dat hij de militair als lifter in zijn auto meegenomen had. Enkele kilometers verderop zou hij hem weer afgezet hebben. ,,Maar er was dus niets gebeurd." Negen dagen later volgde dan de bekentenis dat hij Maëlys 'per ongeluk' heeft gedood.



De vraag blijft waarom Lelandais net nu die tweede moord toegeeft. Hij lijkt immers enkel door de knieën te gaan als wetenschappelijk bewijs hem met de rug tegen de muur zet. De stoffelijke resten van Noyer werden grondig onderzocht, net als de bloedsporen van Maëlys in de kofferbak van zijn wagen. In die auto heeft ook de militair gezeten, de kans bestaat dus dat daar een cruciaal element ontdekt werd.



Lelandais werd eerder ook al verhoord over de verdwijning van Adrien Mourialmé, een 24-jarige Belg uit Namen. Hij trok vorige zomer voor drie maanden naar Frankrijk, waar hij werkte in een restaurant. Op 5 juli was er plots geen teken van leven meer. Daarvoor had de jongeman dagelijks contact met z'n moeder. ,,Plots was er die radiostilte", zei ze eerder in een interview. ,,Hij vertelde me elke dag dat het goed met hem ging. Het was niet altijd even aangenaam om te werken in dat restaurant, maar hij was er in de eerste plaats om geld te verdienen."