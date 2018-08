Monnik verdacht van gewelddadige moord op Egyptische bisschop

Een in ongenade gevallen monnik is in Egypte gearresteerd op verdenking van de gewelddadige moord op de koptische bisschop Anba Epiphanius. De 64-jarige geestelijke werd eind juli dood gevonden in het Macariusklooster, honderd kilometer noordwestelijk van Caïro.

De monnik, Wael Saad, is zijn religieuze titel kwijt. De kerk zei eerder dat er onderzoek naar de man werd gedaan vanwege vermeende langdurige schendingen van zijn plichten als monnik, maar ontkende toen dat hij verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de bisschop.

De schedel van bisschop Epiphanius was ingeslagen en hij zou verwondingen hebben gehad in zijn rug. Volgens een monnik van het Macariusklooster werd Epiphanius gevonden in een plas bloed. ’s Ochtends zou hij zijn kamer in het klooster hebben verlaten en was hij op weg gegaan naar het ochtendgebed. Iemand heeft hem opgewacht met een zwaar en puntig slagwapen, aldus lokale media.

Strikte maatregelen

De koptische christenen worden regelmatig bedreigd. Ze vormen zo’n tien procent van de bevolking in het overwegend islamitische Egypte. Recent zijn er regelmatig aanvallen van moslimextremisten op kerken en christenen in het land. Daarbij vielen meer dan honderd doden in de afgelopen twee jaar.

Na de moord legde de Koptische kerk strikte maatregelen op aan de geestelijken. Zo worden er geen nieuwe monniken aangenomen, mogen monniken de kloosters niet verlaten zonder officiële toestemming en mogen ze niet op sociale media. Paus Tawadros II en andere geestelijken hebben hun sociale media-accounts gesloten.

Heilige Macarius

Het Macariusklooster, ook bekend als het Anba Makar klooster, ligt in de buurt van Wadi el-Natrun, zo'n 90 kilometer ten noordwesten van Cairo. Het werd in ongeveer 360 na Christus gesticht door de heilige Macarius van Egypte, die de geestelijke vader was van meer dan vierduizend monniken van verschillende nationaliteiten. De regio Wadi el-Natrun was belangrijk voor het vroege christendom en kende ooit honderden kloosters, waarvan er nu nog vier over zijn.