Mondkapjesplicht en quarantaineduur vanaf vandaag versoepeld in België

Waar we in Nederland juist méér mondkapjes moeten gaan dragen, worden in België de regels juist versoepeld. Vanaf vandaag is het in België niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Ook de duur van de quarantaine wordt ingekort.

De lokale overheid in België beslist op welke plekken buiten nog wél een mondkapje gedragen moet worden, zoals bijvoorbeeld op drukke markten. Het mondkapje blijft in België nog wel verplicht in onder meer het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen.

De verplichte quarantaineperiode wordt in België vanaf vandaag teruggebracht van 14 dagen naar zeven dagen. De regel in België is als volgt: ,,Als u COVID-19-symptomen heeft, neemt u contact op met de huisarts. Die zal u meteen een week in isolatie plaatsen. Als na de coronatest blijkt dat u positief bent, blijft de quarantaine van een week gelden. Blijkt de test negatief, dan mag u uit quarantaine, als uw gezondheid dat toelaat”, zo legde premier Sophie Wilmès de beslissing uit op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad vorige week.

Wie in nauw contact is geweest met iemand die besmet is, moet voortaan voor zeven dagen in quarantaine en moet op de vijfde dag getest worden. ,,Als de test positief is, wordt de quarantaine met zeven dagen verlengd. Is de test negatief, dan mag u uit quarantaine na de zevende dag”, aldus Wilmès.

