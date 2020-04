Mogelijke nep-ontvoering: Noorse miljonair vast na verdwijnen echtgenote

Agenten arresteerden de 70-jarige Hagen toen hij zijn huis in de gemeente Lørenskog verliet om naar zijn werk te gaan, berichten Noorse media. De politie bevestigde dat de omgeving is afgezet, maar wilde nog niet in detail treden over de zaak.

Cryptovaluta

De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is sinds oktober 2018 vermist. Haar echtgenoot Tom Hagen verdiende zijn kapitaal - volgens het Noorse persbureau NTB een slordige tweehonderd miljoen euro - als belegger in onroerend goed en eigenaar van elektriciteitscentrales. Tom Hagen behoort tot de 200 rijkste mensen in Noorwegen.

In het huis vanwaaruit de vrouw van de mediaschuwe miljonair verdween, werd een briefje gevonden. Daar stond volgens de Noorse nieuwszender NRK op wat er met haar zou gebeuren als er niet negen miljoen euro losgeld wordt betaald in cryptovaluta.

Volledig scherm Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. © AP

Ernstige bedreigingen

Falkevik Hagen zou worden vermoord als de politie werd ingeschakeld. De politie wilde dat niet bevestigen, maar beaamde wel dat de bedreigingen in het briefje een zeer ernstig karakter hadden.

Hagen schakelde toch de politie in, die eerst in het geheim onderzoek deed. Maar dat liep vast. ,,De reden dat we het nieuws openbaar maken, is dat we ondanks ons uitgebreide onderzoek meer informatie nodig hebben’’, zei rechercheur Tommy Broeske in januari vorig jaar.

De familie kreeg half januari een bericht van de vermoedelijke gijzelnemers, maar het contact met ze verliep twee keer moeizaam. Er werd dan ook geen enkel bewijs geleverd dat de vrouw in leven was.

Volledig scherm Het huis van de Hagens. © EPA

Waarschijnlijk vermoord

Later verklaarden de autoriteiten dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

In augustus maakte de politie bekend sleepsporen te hebben gevonden die doen vermoeden dat zij in de badkamer werd aangevallen en verplaatst. Ook bleken er schoenafdrukken te zijn gevonden. Maar de politie kon de eigenaar of gebruiker van de schoenen niet achterhalen.

Volledig scherm Een Noorse politie-inspecteur tijdens een persconferentie in augustus 2019 over de verdwijningszaak. © REUTERS

De familie van het slachtoffer ging ruim 300 dagen na de verdwijning nog uit van een ontvoering. Maar de politie hield vast aan het sterke vermoeden dat de kidnapping in scène is gezet om een moord te verbloemen. Feit is dat er sinds een telefoongesprek in de middag van 31 oktober 2018 nooit meer iets van miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is vernomen.