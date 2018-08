'Mogelijk nog 10 tot 20 mensen onder puin ingestorte brug Genua'

Belgische bisschop opgesloten tijdens overval: 20.000 euro en kunstwer­ken weg

12:54 De bisschop van Luik is dinsdagnacht in zijn privé-appartement in het bisschoppelijk paleis door twee gemaskerde mannen overvallen en beroofd. Daarbij vielen klappen. Na de overval werden de 67-jarige bisschop Jean-Pierre Delville en zijn aanwezige neef opgesloten in een badkamer, waar ze gisteren zijn gevonden.