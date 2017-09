Mogelijk grootste krokodil in 30 jaar sterft door kogel in kop

In de wateren van Queensland, Australië, is het lijk van een enorme krokodil gevonden. Het gaat mogelijk om de grootste krokodil in dertig jaar. Voorbijgangers zagen het karkas donderdag in de rivier drijven. Het dier stierf aan een kogel door het hoofd.

Volgens experts was het 5,2 meter lange reptiel tussen de 80 en 100 jaar oud. De politie van Queensland is opzoek naar de schutter, die het dier met een hoog kaliber neerschoot. Waarom of wanneer dit gebeurde, is niet bekend. Vermoedelijk was de krokodil bij vondst al enkele dagen dood. Het karkas is voor onderzoek meegenomen naar een plaatselijke krokodillenboerderij. Voordat de begrafenis plaatsvindt, wordt er eerst nog een autopsie uitgevoerd.

Krokodillenjacht

Volgens dierenexperts kan de dood van de krokodil leiden tot een bloedige reptielenstrijd. Tegen dagblad The Guardian vertelt Michael Joyce, werkzaam bij de natuurbescherming van Queensland, dat een krokodil van deze grote een alfa-positie heeft. Nu het dier dood is, zullen de andere krokodillen vechten om de hoogste plek op de ladder. Die strijd kan volgens Joyce 'in een dag klaar zijn of zich langzaam afspelen over de komende maanden'.