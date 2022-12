Moeten we bang zijn voor een tweede oorlog in Europa? ‘Servië en Kosovo hebben er geen enkel belang bij’

Luchtalarm in Kiev en andere steden, maar vandaag (nog) geen nieuwe Russische raketaan­val­len

Luchtalarmsirenes loeiden vanochtend opnieuw in Kiev en in meerdere Oekraïense regio’s. Volgens de autoriteiten in Kiev waren er echter geen nieuwe Russische aanvallen. Inmiddels is het sein ‘veilig’ gegeven.

25 december