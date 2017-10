Moeder vervult met bruiloft grote wens van dochter (4) met tumor

,,Eerst wisten we niet wat er aan de hand was”, zegt de tante van het meisje, Innez Stonnell. ,,Het ene moment zat ze rustig te spelen, het volgende gilde ze van de pijn in haar hoofd.” De moeder van Paige, Tania Miller, ging met haar dochter naar de eerste hulp. Artsen vertelden haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, hoewel het gezicht van het meisje een beetje begon te hangen. Het ziekenhuis plande een hersenscan, maar pas voor een aantal weken later. Tot het moment dat Paige opnieuw barstende hoofdpijn kreeg en haar gezicht nog erger vertrok. Haar vader - Jacob Skarratts – bracht Paige met spoed naar het ziekenhuis. De arts plande voor volgende dag een CT-scan. ,,Dat was de dag die ons leven voorgoed veranderde”, aldus tante Innez. Op de scan was een tumor in haar hersenen te zien zo groot als een citroen. Enkele dagen later werd opgenomen in het Lady Cilento Children’s Hospital in Brisbane. ,,De artsen slaagden er echter niet in om het volledige gezwel te verwijderen en we kregen te horen dat Paige opgegeven was”, aldus haar tante.

Extra tijd

De ouders besloten om met chemotherapie te starten in de hoop het meisje nog wat extra tijd te geven, maar na de eerste sessie werd duidelijk dat het vreselijk mis was. ,,Paige gaf over en was heel erg ziek”, zegt Innez. ,,De dokters ontdekten dat de tumor was teruggekomen en nog groter was geworden. Ze had ook vocht en bloed in haar hersenen.”



Artsen konden nu echt niets meer doen. Ze had nog hooguit twee weken te leven. In tranen besloten ze de grootste wens van het meisje in vervulling te laten gaan. In 24 uur tijd werd een huwelijk in elkaar gedraaid in het ziekenhuis, zodat hun kleine meid toch nog bruidsmeisje kon zijn.



Met amper 660 euro slaagde familie en vrienden erin het huwelijk te organiseren bij het altaar in de tuin van het ziekenhuis. ,,Het idee dat Paige het niet meer zou meemaken, was ondraaglijk”, aldus Innez.