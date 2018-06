Moeder vermoorde journaliste Kim Wall dankbaar voor mooie afscheidsdienst

Wall werd in Deense wateren om het leven gebracht door de Deense uitvinder Peter Madsen op diens duikboot, de Nautilus. De moord, gepleegd in augustus vorig jaar, schokte binnen- en buitenland, mede omdat Madsen heeft geprobeerd het lijk in stukken in zee te laten verdwijnen. Lichaamsdelen zijn in de loop van de tijd weer opgedoken. Madsen is tot levenslang veroordeeld.

De uitvaartplechtigheid was afgelopen vrijdag bij Trelleborg in het uiterste zuiden van Zweden. De moeder van Wall, Ingrid, heeft dit vandaag aan een Deense krant laten weten. ,,We hebben afscheid genomen van onze geliefde Kim. Het was een mooie en waardige ceremonie buiten, met geweldig weer. Er kwamen mensen van heinde en verre om afscheid te nemen. We zijn iedereen dankbaar die het afscheid met ons heeft gedeeld'', schreef ze op Facebook bij een foto van de afscheidsdienst.