Moeder van schoolschutter in Texas vraagt om vergiffenis: ‘Ik weet dat hij redenen had’

,,Ik heb er geen woorden voor”, vertelt Martinez erg geëmotioneerd. ,,Ik weet niet wat hij dacht. Hij had zijn redenen om te doen wat hij gedaan heeft. Veroordeel hem alsjeblieft niet”, smeekt ze in het Spaans. ,,Ik wil alleen dat de onschuldige kinderen die gestorven zijn mij vergeven.” Vervolgens vraagt ze in tranen ook vergiffenis aan de families van de slachtoffers. ,,Vergeef mijn zoon.” Salvador Ramos had geen goede relatie met zijn moeder. Dat was ook de reden dat hij bij zijn grootmoeder was ingetrokken. Voordat Ramos het vuur opende in de basisschool schoot hij ook zijn oma neer.

‘Verkeerde beslissing’

Vorige week dinsdag om 11.33 uur liep Ramos gewapend met zijn AR-15-aanvalsgeweer de Robb Elementary School binnen in Uvalde, een klein stadje in het zuiden van Texas waar veel inwoners Spaans spreken. Het was bijna middag toen hij in een klaslokaal een gruwelijk bloedbad aanrichtte. Negentien kinderen van 7 tot 10 jaar oud werden doodgeschoten en ook twee leerkrachten overleefden de kogelregen niet. Om 12.51 uur werd de schutter pas uitgeschakeld. Dat de lokale politie niet meteen ingreep, levert heel wat kritiek op.



De autoriteiten hebben ondertussen toegegeven dat de politie een ‘verkeerde beslissing’ heeft genomen. De lokale politie wachtte onder meer op een speciaal politieteam om het klaslokaal in te gaan en de schutter uit te schakelen. Het duurde daardoor lang voordat er daadwerkelijk werd ingegrepen. De bevelvoerder ter plaatse dacht dat geen van de leerlingen in het lokaal nog in leven was.