Moeder van mysterieuze 'tienling' opgenomen op psychiatrische afdeling, ministerie haalt uit naar krant

De Zuid-Afrikaanse vrouw die begin deze maand voor een internationale mediarel zorgde nadat ze beweerde te zijn bevallen van een superzeldzame tienling, blijkt opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor een beoordeling van haar geestelijke gezondheid, bevestigt haar advocaat tegen diverse landelijke media. In een persbericht trekt het ministerie van Gezondheid het bestaan van de tien baby’s in twijfel. ,,Het kan niet zo zijn dat er tien of acht baby’s worden geboren en dat er geen bewijs van hun verblijfplaats of bestaan ​​kan worden vastgesteld.”

Het opzienbarende nieuws over de vermeende geboorte van de zogenoemde ‘Tembisa 10' domineert al weken het nieuws in Zuid-Afrika. Het mediabedrijf dat het verhaal naar buiten bracht en nu een stortvloed aan kritiek over zich heen krijgt, spreekt van een ‘enorme doofpotaffaire’ van de gezondheidsautoriteiten in de provincie Gauteng en eist nu dat ze volledige openheid van zaken geven.

Het ministerie van Gezondheid reageert ‘met ontzetting en met grote teleurstelling’ op de forse aantijgingen van Independent Media, een van de meest toonaangevende media-uitgevers van het land. Met name de beschuldigingen tegen een ziekenhuis in de bestuurlijke hoofdstad Pretoria schieten bij gezondheidsfunctionarissen in het verkeerde keelgat. ,,De resultaten van ons onderzoek bevestigen wederom dat er geen tienling is geboren in het Steve Biko Academic Hospital”, meldt het ministerie in een persbericht, waarin verder staat dat de autoriteiten de aantijgingen tegen de overheid en gezondheidsmedewerkers ‘zeer serieus’ nemen.

‘Journalistieke fout’

De overheid kwalificeert de forse beschuldigingen van Independent Media als ‘een journalistieke fout’. ,,Het kan niet zo zijn dat er tien of acht baby’s worden geboren en dat er geen bewijs van hun verblijfplaats of bestaan ​​kan worden vastgesteld”, klinkt het verweer. Inmiddels heeft ook de partner van Gosiame Thamara Sithole, de vermeende moeder van de tienling, gezegd dat hij niet langer gelooft dat de kinderen daadwerkelijk bestaan. Tussen de twee is de afgelopen weken een fikse ruzie ontstaan, omdat Sithole weigert te vertellen waar haar pasgeboren kinderen zijn.

Te midden van het in de media uitgevochten conflict werd Sithole afgelopen week in haar huis opgehaald door de politie, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat ze vermist was. Dat bleek niet het geval, maar volgens lokale media is de vrouw wel naar het ziekenhuis gebracht voor psychiatrisch onderzoek. De precieze aanleiding hiervoor is niet bekendgemaakt. Haar advocaat beweert dat de vrouw tegen haar wil wordt vastgehouden, meldt het Zuid-Afrikaanse platform News24. De advocaat roept het Hooggerechtshof op om Sithole zo snel mogelijk weer vrij te laten.

Nepnieuws

Het in opspraak geraakte Independent Media blijft intussen nog altijd achter het nieuws staan over de geboorte van de tienling. ‘Na de verwarrende gang van zaken zijn we een privéonderzoek gestart. Daaruit is gebleken dat Sithole op maandag 7 juni 2021 laat in de ochtend werd opgenomen in het Steve Biko Ziekenhuis en naar de kraamafdeling werd gebracht. Omstreeks 18.00 uur kwamen vier artsen en twee verpleegsters bij haar. Daarna beviel ze vaginaal van vijf baby’s. De andere vijf kwamen via een keizersnede ter wereld. Het gaat om zeven jongens en drie meisjes’, staat in een verklaring.

Het nieuws over de geboorte was volgens het mediabedrijf aanleiding voor ‘een georkestreerde campagne om de moeder, de redacteur van Pretoria News, Independent Media en zijn voorzitter in diskrediet te brengen met de bewering dat het om nepnieuws ging. Dat is het niet en we blijven bij ons verhaal’.

