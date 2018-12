Moeder mag na lange strijd toch VS in om stervend zoontje (2) laatste kus te geven

Het jongetje, dat een aangeboren hersenafwijking heeft, wordt daar met machines in leven gehouden.



Shaima Swileh en Ali Hassan (22), wel Amerikaans staatsburger, trouwden in 2016 in het door oorlog verscheurde Jemen. Ze wilden graag naar Californië verhuizen en begaven zich daarom naar Egypte, waar de dichtstbijzijnde Amerikaanse ambassade is gevestigd.



Hun zoontje Abdullah werd via zijn vader ook staatsburger, maar de aanvraag van Swileh werd afgekeurd. Mensen uit Jemen en vier andere moslimlanden mogen immers niet naar de VS komen vanwege een inreisverbod dat president Trump in het leven riep.



Lees door onder de foto.