Moeder geeft zoon (18) aan bij politie voor aanranding tientallen kinderen

Een Amerikaanse moeder heeft haar eigen zoon aangegeven bij de politie. De vrouw nam die stap nadat de 18-jarige Joseph had opgebiecht twee kinderen in een hotel te hebben misbruikt. Eenmaal tijdens het verhoor door de politie werd de omvang van het schandaal duidelijk: de tiener bekende door de jaren heen zo'n vijftig kinderen te hebben aangerand. Dat meldt CNN .

Joseph Boston woonde sinds een maand op zichzelf in een motel in Riverside. Daar raakte hij bevriend met twee jongetjes van vier en acht jaar oud, die met hun ouders in het motel verbleven. De jongens kregen vrijdagavond toestemming van hun ouders om naar de kamer van Boston te gaan. "Uren later belde de verdachte zijn moeder om haar te vertellen wat hij had gedaan", laat de Riverside Police Department weten op Facebook.

Bekentenis

De moeder reed vervolgens met haar zoon naar het politiebureau. Daar brandde de jongen los. Hij bekende, naast de twee jongetjes in het motel, nog zeker vijftig andere kinderen misbruikt te hebben vanaf zijn tiende levensjaar in de verschillende plaatsen waar hij had gewoond. Die plaatsen zijn onder andere Lakewood en Buena Park, beide gelegen in Zuid-Californië.

De politie heeft Boston beschuldigd van het twee maal uitvoeren van orale seks op kinderen jonger dan 10 jaar. Hij is ingesloten in het Robert Presley detentiecentrum. Zijn borg is vastgesteld op 1 miljoen dollar (844.024 euro). Zijn slachtoffers zijn opgevangen door de lokale kinderbescherming.

Impact