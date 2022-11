Moeder die dochtertje (5) om het leven bracht plots overleden in gevangenis

In haar cel in de Antwerpse gevangenis is woensdag het levenloze lichaam van Nathalie B. (50) aangetroffen. De vrouw bracht in 2012 haar 5-jarige dochtertje D. om het leven in het Belgische Zwevezele. Ze kwam bijna twee jaar geleden voorwaardelijk vrij, maar kwam recent opnieuw achter de tralies terecht. ,,Ze is de dood van haar dochtertje altijd blijven meedragen”, reageert haar advocaat.

De Nederlandse Nathalie B. (50) woonde in het najaar van 2012 in Zwevezele, toen haar relatie op de klippen liep. Haar vriend had een nieuwe vriendin en dat kon B. niet verkroppen. Ze belandde in een zware depressie en raakte verslaafd aan alcohol. Dat in combinatie met het gebruik van medicatie deed de vrouw helemaal ontsporen.

,,Als je dit leest, is D. al naar de hemel”, stuurde ze op een bepaald moment naar haar ex. Het dreigende bericht over hun 5-jarige dochtertje bleek vreselijk waarheid te zijn geworden, toen de moeder van B. haar kleindochter levenloos aantrof in de woning van haar dochter in Zwevezele. B. zelf had de hand aan zichzelf proberen slaan.

20 jaar opsluiting

Toxicologisch onderzoek wees uit dat de kleine D. sporen van een antidepressivum en kalmeringsmiddel in haar bloed had. Het meisje overleed na de inname van minstens zes pillen. Haar moeder verscheen eind oktober 2015 voor het hof van assisen in Brugge. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar opsluiting. Het hof en de jury hielden onder meer rekening met de psychische problemen van B. Het is ook de reden waarom ze na haar voorwaardelijke invrijheidsstelling, eind 2020, meteen moest opgenomen worden in een psychiatrische instelling. B. deed dat ook en trok nadien in bij een vriendin.

Quote Ze volgde begelei­ding, maar had het wel nog steeds bijzonder moeilijk met de feiten die ze destijds pleegde. Ik had altijd de indruk dat ze de dood van haar dochtertje nooit voor 100 procent een plaats heeft kunnen geven Kris Vincke, advocaat van Nathalie B.

Afscheidsbrief

Recent liep het mis bij die vriendin in kwestie. Het kwam tot een ruzie, waardoor Nathalie B. de deur werd gewezen. Ze verloor zo haar vast adres, wat een voorwaarde was bij haar vrijlating. Op vraag van de procureur besliste de strafuitvoeringsrechtbank om de voorwaardelijke invrijheidsstelling van B. in te trekken. De vrouw vloog opnieuw achter de tralies en werd opgesloten in de gevangenis van Antwerpen. Woensdag werd daar haar levenloze lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een wanhoopsdaad. De vrouw liet ook een afscheidsbrief achter. ,,Ik vernam het nieuws gisteren van haar moeder”, bevestigt haar advocaat Kris Vincke. “Het is een tragische afloop.”

Volgens haar raadsman had Nathalie B. het enorm moeilijk met de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank. ,,Ze kon terecht bij vrienden en hoopte om opnieuw vrijgelaten te worden. Er werd echter anders beslist. Volgens haar moeder zou mijn cliënte overgeplaatst worden naar de gevangenis in Hoogstraten. Ze zag dat echter niet zitten. Nochtans was Nathalie op de goede weg. Ze volgde de nodige begeleiding, maar had het wel nog steeds bijzonder moeilijk met de feiten die ze destijds pleegde. Ik had altijd de indruk dat ze de dood van haar dochtertje nooit voor 100 procent een plaats heeft kunnen geven.”